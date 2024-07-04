Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 сослуживцев в зоне СВО

Военнослужащий из Кировской области спас 80 сослуживцев в зоне СВО

Военнослужащий из Кировской области, который отправился в зону специальной военной операции (СВО), в одиночку развернул полевой госпиталь, под его руководством также удалось спасти 80 сослуживцев. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщается на сайте кировского правительства.

Санинструктор в апреле развернул полевой госпиталь в одиночку в районе Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). Оказывать помощь раненым и поддерживать работу госпиталя приходилось под непрерывными обстрелами и атаками беспилотников.

«В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место. Танк впоследствии удалось восстановить», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на Минобороны власти Кировской области также сообщили, что проявивший героизм мужчина командует санитарной группой. Предварительно, только за один месяц под его руководством удалось эвакуировать с поля боя 80 раненых бойцов.

Ранее участник СВО полтора месяца жил в оставленной украинскими войсками позиции. Мужчина питался сухой лапшой из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был сильно истощен.