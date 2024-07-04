Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:29, 4 июля 2024Россия

Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 сослуживцев в зоне СВО

Военнослужащий из Кировской области спас 80 сослуживцев в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий из Кировской области, который отправился в зону специальной военной операции (СВО), в одиночку развернул полевой госпиталь, под его руководством также удалось спасти 80 сослуживцев. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщается на сайте кировского правительства.

Санинструктор в апреле развернул полевой госпиталь в одиночку в районе Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). Оказывать помощь раненым и поддерживать работу госпиталя приходилось под непрерывными обстрелами и атаками беспилотников.

«В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место. Танк впоследствии удалось восстановить», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на Минобороны власти Кировской области также сообщили, что проявивший героизм мужчина командует санитарной группой. Предварительно, только за один месяц под его руководством удалось эвакуировать с поля боя 80 раненых бойцов.

Ранее участник СВО полтора месяца жил в оставленной украинскими войсками позиции. Мужчина питался сухой лапшой из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был сильно истощен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Россиянам дали советы для занятий спортом в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше