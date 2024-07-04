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18:27, 4 июля 2024Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в грудь жены и получил десять лет колонии

В Тыве осудили на 10 лет мужчину, вонзившего нож в грудь жены

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Тыве суд приговорил к десяти годам лишения свободы 46-летнего местного жителя, расправившегося с женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2021 года в частном доме на улице Шойдун села Чодураа Улуг-Хемского района пьяные супруги поссорились. Тогда мужчина схватил нож и вонзил в грудь потерпевшей. Она не выжила.

В рамках расследования дела сотрудники СК осмотрели место происшествия, проверили показания на месте, провели судебно-медицинскую, медико-криминалистическую, психолого-психиатрическую экспертизы, допросили свидетелей и собрали характеризующий материал.

Ранее стало известно, что в Крыму суд приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с 24-летним туристом 25 лет назад.

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      Екатерина Кашурникова
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