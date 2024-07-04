Россиянин выиграл забег у погнавшегося за ним огромного медведя и попал на видео

В Норильске вахтовик опередил погнавшегося за ним медведя и попал на видео

В Норильске вахтовик смог выиграть забег у погнавшегося за ним огромного медведя. Снятое его коллегами видео опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах виден хищник и загнанный им на расположенные над землей трубы человек. Мужчина пытается отвлечь животное, бросив в сторону бутылку, однако медведь не реагирует на эту уловку.

Решившись, россиянин спрыгивает на землю. В этот момент хищник срывается с места и устремляется в погоню. Мужчина, заметив это, принимается бежать еще быстрее. Преодолев несколько метров, медведь останавливается, после чего пытается забраться по металлическим конструкциям к другому вахтовику.

Ранее на Дальнем Востоке десятки заполонивших пляж медведей попали на видео. Всего авторы ролика насчитали 27 особей. Большинство из них, увидев дрон с установленной на нем камерой, разбежались.