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18:33, 4 июля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за лжеминирование через чат поддержки «Госуслуг»

В Ростовской области житель получил 5 лет за лжеминирование на «Госуслугах»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Багаевский районный суд Ростовской области приговорил жителя Константина Котлярова к пяти годам условно за ложное сообщение о минировании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Установлено, что мужчина в чате техподдержки портала «Госуслуги» через свою учетную запись написал об акте терроризма, который не подтвердился. Его признали виновным по части 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти») Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьника осудили за лжеминирование.

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      Илона Палей
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