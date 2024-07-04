Россиянина отправили в СИЗО за брошенную об угол стены двухлетнюю падчерицу

В Новодвинске мужчину, бросившего об угол двухлетнюю падчерицу, отправили в СИЗО

В Архангельской области 22-летнего россиянина отправили в СИЗО по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью двухлетней падчерице. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает Новодвинский городской суд.

Как установил суд, 24 мая обвиняемый разозлился на ребенка, который, по его мнению, плохо себя вел. Он схватил девочку за руки, встряхнул и бросил ее об угол стены. Падчерица получила тяжелые травмы, а отчим — уголовное дело. Суд постановил отправить его на время расследования в СИЗО.

Суд установил, что мужчина нигде не работает, отрицательно характеризуется даже близкими родственниками.

Ранее жителю Тывы дали 11 лет за расправу с падчерицей, мешавшей ему смотреть телевизор.