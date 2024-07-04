Россиянка пострадала из-за взрыва электровелосипеда

В Саратове в жилом доме взорвался электровелосипед, пострадала женщина

В Саратове в жилом доме взорвался электровелосипед, из-за чего пострадала женщина. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

«В состоянии средней степени тяжести госпитализирована в одно из лечебных учреждений города Саратова», — сообщили в ведомстве.

Как уточнила глава города Лада Мокроусова в Telegram, из-за взрыва в доме рухнула межквартирная перегородка и начался пожар. На месте работают специалисты, власти готовы временно разместить жителей в маневренном фонде.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина пострадал из-за возгорания электросамоката в квартире. В больницу в результате происшествия попал 38-летний мужчина — у него диагностировали ожог левой стопы.