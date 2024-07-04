Россиянка пострадала при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ на жилой дом

Врио курского губернатора Смирнов: женщина пострадала при атаке ВСУ на жилой дом

При сбросе взрывчатки с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом пострадала женщина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь. В доме выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения», — написал губернатор.

Помимо этого, украинский беспилотник также сбросил взрывчатку в поселке Коренево Кореневского района. В результате оказались повреждены семь легковых автомобилей, сообщил Смирнов, подчеркнув, что всем владельцам поврежденного имущества власти окажут помощь.

В ночь на четверг, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России. Украина предприняла попытки атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона в Брянской области, по одному — в Тамбовской и Белгородской областях.