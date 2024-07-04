Российский автопроизводитель внес изменение в комплектацию грузовиков

Грузовики Sollers Argo начали комплектовать отечественной коробкой передач

Российский автопроизводитель «Соллерс» начал комплектовать малотоннажный грузовик Sollers Argo коробкой передач отечественного производства. О внесенных изменениях со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

Выпуск агрегатов наладили на заводе «Соллерс производство трансмиссий» в рамках «масштабной программы локализации продуктов». Шестиступенчатые механические коробки передач устанавливают на автомобили с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил. В дальнейшем их планируют использовать и на других моделях Sollers.

Пилотная партия коробок была изготовлена в феврале. Специально для их производства на площадке в Заволжье запустили новую производственную линию мощностью до 50 тысяч штук в год. За управление сборочным конвейером там отвечает российское программное обеспечение.

Серийное производство промтоварного фургона Argo с дизельным мотором Sollers начал в ноябре 2022 года. В базовой комплектации он оборудован двумя подушками безопасности, системами ABS и ESC, круиз-контролем, задними парктрониками, а также подогревом кресел и электростеклоподъемниками.