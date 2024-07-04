Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 4 июля 2024Экономика

Российский автопроизводитель внес изменение в комплектацию грузовиков

Грузовики Sollers Argo начали комплектовать отечественной коробкой передач

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Российский автопроизводитель «Соллерс» начал комплектовать малотоннажный грузовик Sollers Argo коробкой передач отечественного производства. О внесенных изменениях со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

Выпуск агрегатов наладили на заводе «Соллерс производство трансмиссий» в рамках «масштабной программы локализации продуктов». Шестиступенчатые механические коробки передач устанавливают на автомобили с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил. В дальнейшем их планируют использовать и на других моделях Sollers.

Пилотная партия коробок была изготовлена в феврале. Специально для их производства на площадке в Заволжье запустили новую производственную линию мощностью до 50 тысяч штук в год. За управление сборочным конвейером там отвечает российское программное обеспечение.

Серийное производство промтоварного фургона Argo с дизельным мотором Sollers начал в ноябре 2022 года. В базовой комплектации он оборудован двумя подушками безопасности, системами ABS и ESC, круиз-контролем, задними парктрониками, а также подогревом кресел и электростеклоподъемниками.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      В России начнут следить за вечной мерзлотой

      Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

      Использование сирот киевскими чиновниками для выезда за границу расследуют

      Россияне резко захотели попробовать отдых в одной из самых закрытых стран

      Трехлетняя девочка выстрелила в женщину из пистолета

      На Украине назвали условия для участия Зеленского в выборах

      Московский медиафестиваль пройдет в августе на ВДНХ

      В России появился чумовой капитал

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше