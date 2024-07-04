Российский участник СВО рассказал об отказавшихся воевать сослуживцах

Боец Байтурин: после тяжелых боев часть россиян отказались участвовать в СВО

После тяжелых боев в Херсонской области часть бойцов батальона «Алга» отказались воевать. Об этом сообщил военнослужащий батальона Ришат Байтурин, его слова приводит портал MK.RU.

Российский военнослужащий предположил, что часть из них могли отказаться участвовать в специальной военной операции (СВО) из-за трусости, а другие поняли, что неверно оценили свои силы.

«4 сентября у нас был первый бой, пошли первые потери. После мы стояли в окружении в Херсонской области, тоже несли потери. Это было тяжелое время и с физической точки зрения, и с психологической. Часть ребят отказались от дальнейшего прохождения службы», — рассказал о сослуживцах участник СВО Байтурин.

По его словам, некоторые из его сослуживцев «насмотрелись фильмов» и думали, что военные действия похожи на «охоту».

Ранее участник СВО Эльс Гареев заявил, что потратил 150 тысяч рублей на обмундирование.