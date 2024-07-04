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11:25, 4 июля 2024Россия

Российский участник СВО рассказал о тратах на обмундирование

В Татарстане боец СВО заявил, что тратит до 150 тысяч рублей на обмундирование
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Татарстане участник специальной военной операции на Украине (СВО) Эльс Гареев заявил, что тратит до 150 тысяч рублей на обмундирование. О тратах боец рассказал в интервью изданию 116.RU.

«Мы сами там себя обеспечиваем во всем. Например, во время моего призыва нам выдавали только один комплект одежды и котелок, больше ничего. Остальное на 100-150 тысяч рублей мы покупали каждый сам», — рассказал Гареев.

По словам участника СВО, чтобы новоприбывшие до заключения контракта не передумали, действующих военных могут не пускать в часть, «чтобы им ничего лишнего не сказали».

Ранее Гареев рассказал, как ему предлагали купить себе медаль на Wildberries. По его словам, медалей за участие в спецоперации им не выдали. Вместо этого поступило предложение приобрести награду за свой счет за 550 рублей, принести ее в штаб, где уже к ней выдадут удостоверение участника СВО и наградят.

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      Елена Торубарова
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