Участник СВО рассказал о предложении штаба купить себе медаль на Wildberries

В Татарстане боец СВО рассказал, как ему предлагали купить медаль на Wildberries

В Татарстане участник специальной военной операции на Украине (СВО) Эльс Гареев рассказал, как ему предлагали купить себе медаль на Wildberries. Интервью с бойцом опубликовало издание 116.RU.

Гареев служил в батальоне «Алга». По его словам, медалей за участие в спецоперации им не выдали, вместо этого поступило предложение приобрести награду за свой счет за 550 рублей, принести ее в штаб, где уже к ней выдадут удостоверение участника СВО и наградят.

«Любого выжившего из "Алга" спроси, никто не ответит, за что он получил. А у ребят нет даже медалей участников СВО, которые положены всем. Это ведомственная награда, которая ни к чему не обязывает, но даже ее не дали (...) Купить я могу что угодно и где угодно, я могу обмануть всех вокруг себя, но себя не буду обманывать», — рассказал Гареев.

Участник СВО также пожаловался на работу фонда «Защитники Отечества», где его запрос на получение льгот якобы не разрешили. По его словам, он хотел оформить льготу на услуги ЖКХ, но не смог. В Фонде ему рассказали о двух льготах: скидках в размере 50 процентов за обслуживание газа, которое происходит один раз, и капремонт в домах.

«Мне вот капремонт вообще не положен, я в частном доме живу. Я тогда спрашивал, как так, обещали же 50 процентов скидки за коммунальные платежи, но четко нам ответили, что это не относится к нам. И вот сослуживец случайно узнал, что эти льготы на квартплату можно оформить через соцзащиту! Понимаете, как нелепо», — посетовал Гареев.

Ранее в Оренбургской области у участника СВО украли боевую награду — медаль «За отвагу». Подозреваемого задержали, награду вернули законному владельцу. По факту кражи возбудили уголовное дело.