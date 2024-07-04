Зенитчик рассказал о попытках ВСУ обмануть российские системы ПВО

Зенитчик Питер: ВСУ пытаются обмануть российские комплексы ПВО метеошарами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выяснить местоположение российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО), запуская метеошары. О попытках украинских военных обмануть российских бойцов рассказал заместитель начальника расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» с позывным Питер, его слова приводит ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Пытаются запускать что-то вроде метеошаров, которые летают на большой высоте. То есть на такой дальности мы не можем точно сказать, что это: вроде летит по параметрам беспилотник. И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули и он узнал, где мы», — объяснил он.

Ранее военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий с позывным Панда в беседе с российским военкором Юрием Котенком рассказал о способе, которым бойцы в зоне специальной военной операции обманывали американские комплексы Javelin, переданные ВСУ. Панда добавил, что бойцы также придумали, как защитить технику от дронов.