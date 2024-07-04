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12:06, 4 июля 2024Россия

Российского священника лишили сана за отказ читать «молитву о победе»

Под Новосибирском священника лишили сана за отказ читать «молитву о победе»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Новосибирской области священника Вадима Перминова лишили сана за отказ читать «молитву о победе». Об этом сообщает издание «Борус» в Telegram со ссылкой на соцсети мужчины.

По словам россиянина, один из прихожан донес на него за отказ читать молитву якобы по личным убеждениям. После этого священника вызвал к себе архиерей. «На повышенных тонах он задавал мне странные вопросы: почему я и мои старшие сыновья не служили в армии, (...) почему я не читаю молитву патриарха о победе, и, наконец, за ли я однополые браки?» — пояснил Перминов.

Затем мужчину направили в один из отдаленных приходов, после чего он уже официально отказался читать молитву в письме митрополиту. За это Перминову запретили служить, преподавать и носить крест. Сейчас россиянин, воспитывающий пятерых детей, вынужден проходить курсы профессиональной переподготовки.

Ранее фронтовой священник отслужил литургию, использовав вместо святых мощей кости участников спецоперации. Рассказавший об этом ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов привел слова капеллана, который назвал каждого из бойцов святым.

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