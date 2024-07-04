«Ростех» запустит в Индии производство порохов для танковых снарядов

Гендиректор «Ростеха» Чемезов: в Индии будет запущено производство порохов

Госкорпорация «Ростех» запустит в Индии производство пороха для танковых бронебойных снарядов «Манго». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора корпорации Сергея Чемезова.

В 2014 году был заключен контракт с Министерством обороны Индии на производство 125-миллиметровых снарядов, предназначенных для поражения бронированной техники с комбинированной защитой. С 2018 года на территории Индии началось производство этих боеприпасов.

Как отмечается в госкорпорации, выстрелы 3ВБМ17 «Манго» включают оперенный бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42 для танковой пушки Д-81, который позволяет поражать современные танки. По словам гендиректора спецэкспортера Александра Михеева, ключевые мощности на базе индийского оборонного холдинга были подготовлены «Рособоронэкспортом».

Как заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, чтобы обеспечить высочайшую степень локализации выпуска снарядов на территории Индии, в дальнейшем планируется запустить в стране производство порохов.