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18:12, 4 июля 2024Из жизни

Съедавшая по 10 плиток шоколада в день женщина похудела на 120 килограммов

Весившая 190 килограммов женщина из Ирландии похудела на 120 килограммов
Martha McCarthy

Martha McCarthy. Кадр: SWNS

Жительница Ирландии располнела до 190 килограммов из-за привычки наедаться в одиночестве и смогла похудеть только с помощью операции. Ее историю рассказывает The Sun.

32-летняя Марта Маккарти начала полнеть после того, как ей исполнилось 20 лет и она устроилась на первую работу в гостинице. Женщина часто не завтракала, на обед съедала сэндвич, а ужинала фастфудом. Однако она призналась, что большую часть веса набрала из-за привычки наедаться в одиночестве. На работе Маккарти часто отпрашивалась в туалет, а сама в это время ела сосиски с гостиничного шведского стола. Кроме того, в день она выпивала по семь банок диетической колы и съедала до 10 плиток шоколада, когда вечером оставалась одна у себя в комнате.

В 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, Маккарти почти не выходила из дома и продолжала наедаться. В итоге она стала весить 190 килограммов. У нее болели коленные суставы при каждом шаге, а во сне она часто начинала задыхаться из-за апноэ. Женщина утверждает, что пробовала разнообразные диеты, но ни одна из них не помогла. Тогда она решилась на операцию по продольной резекции желудка.

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Операцию ей провели в августе 2021 года. За девять месяцев после этого она похудела на 63 килограмма, однако у нее начались новые проблемы со здоровьем. В частности, врачи обнаружили у Маккарти камни в желчном пузыре и были вынуждены удалить его. Кроме того, за последние три года ее несколько раз госпитализировали из-за появления язв в желудке, грыж и синдрома дырявого кишечника.

Тем не менее Маккарти заявила, что лучше будет страдать от таких проблем со здоровьем, чем от тех, которые были, когда она весила 190 килограммов. К середине 2024 она похудела до 70 килограммов и сейчас копит деньги на операцию по удалению лишней кожи. Маккарти также сказала, что, не задумываясь сделала бы операцию на желудке еще раз, если бы это потребовалось.

Ранее сообщалось, что житель Индии сумел похудеть на 60 килограммов и раскрыл секрет своего успеха. 32-летний Сухейл Хан из Бангалора рассказал, что всегда был полным, а к 2017 году его вес достиг 140 килограммов.

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      Никита Савин
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