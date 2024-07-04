Съедавшая по 10 плиток шоколада в день женщина похудела на 120 килограммов

Весившая 190 килограммов женщина из Ирландии похудела на 120 килограммов

Жительница Ирландии располнела до 190 килограммов из-за привычки наедаться в одиночестве и смогла похудеть только с помощью операции. Ее историю рассказывает The Sun.

32-летняя Марта Маккарти начала полнеть после того, как ей исполнилось 20 лет и она устроилась на первую работу в гостинице. Женщина часто не завтракала, на обед съедала сэндвич, а ужинала фастфудом. Однако она призналась, что большую часть веса набрала из-за привычки наедаться в одиночестве. На работе Маккарти часто отпрашивалась в туалет, а сама в это время ела сосиски с гостиничного шведского стола. Кроме того, в день она выпивала по семь банок диетической колы и съедала до 10 плиток шоколада, когда вечером оставалась одна у себя в комнате.

В 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, Маккарти почти не выходила из дома и продолжала наедаться. В итоге она стала весить 190 килограммов. У нее болели коленные суставы при каждом шаге, а во сне она часто начинала задыхаться из-за апноэ. Женщина утверждает, что пробовала разнообразные диеты, но ни одна из них не помогла. Тогда она решилась на операцию по продольной резекции желудка.

Операцию ей провели в августе 2021 года. За девять месяцев после этого она похудела на 63 килограмма, однако у нее начались новые проблемы со здоровьем. В частности, врачи обнаружили у Маккарти камни в желчном пузыре и были вынуждены удалить его. Кроме того, за последние три года ее несколько раз госпитализировали из-за появления язв в желудке, грыж и синдрома дырявого кишечника.

Тем не менее Маккарти заявила, что лучше будет страдать от таких проблем со здоровьем, чем от тех, которые были, когда она весила 190 килограммов. К середине 2024 она похудела до 70 килограммов и сейчас копит деньги на операцию по удалению лишней кожи. Маккарти также сказала, что, не задумываясь сделала бы операцию на желудке еще раз, если бы это потребовалось.

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