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08:47, 4 июля 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о депопуляции Херсона под контролем ВСУ

Сальдо: население Херсона под контролем ВСУ сократилось в шесть раз

Фото: Alina Smutko / Reuters

Население Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), за последнее время сократилось в шесть раз. О депопуляции города рассказал в беседе с РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тысяч жителей, по нашим оценкам, на самом деле в Херсоне не более 50 тысяч человек — все, что осталось от 300-тысячного города», — приводятся в публикации слова политика.

Он пояснил, что основная причина депопуляционного процесса — проблемы города с экономикой. Отчасти это связано с тем, что местные власти мобилизовали и отправили на фронт большую часть экономически активного мужского населения.

Ранее Киев уличили в попытках скрыть эпидемию холеры в Херсоне. По словам главы Каховского муниципального округа, сложившаяся в украинской армии ситуация является критичной.

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      Глеб Палехов
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