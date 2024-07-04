Сальдо: население Херсона под контролем ВСУ сократилось в шесть раз

Население Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), за последнее время сократилось в шесть раз. О депопуляции города рассказал в беседе с РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тысяч жителей, по нашим оценкам, на самом деле в Херсоне не более 50 тысяч человек — все, что осталось от 300-тысячного города», — приводятся в публикации слова политика.

Он пояснил, что основная причина депопуляционного процесса — проблемы города с экономикой. Отчасти это связано с тем, что местные власти мобилизовали и отправили на фронт большую часть экономически активного мужского населения.

Ранее Киев уличили в попытках скрыть эпидемию холеры в Херсоне. По словам главы Каховского муниципального округа, сложившаяся в украинской армии ситуация является критичной.