Филипчук: Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры у бойцов ВСУ в Херсоне

Украинские власти замалчивают ситуацию с эпидемией холеры в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»). Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Еще как минимум два человека умерли от этой заразы», — написал Филипчук.

По словам главы Каховского муниципального округа, сложившаяся в украинской армии в Херсоне ситуация является критичной. Он добавил, что в случае эпидемии необходимы «изоляция и жесткий карантин» бойцов.

Филипчук также выразил уверенность, что на левый берег Днепра, подконтрольный российским военным, холера не пройдет.

21 июня в пророссийском подполье заявили о вспышке холеры в Херсоне. Сообщалось, что в больницы города с данной инфекцией поступили около 100 человек, не менее 12 — скончались.