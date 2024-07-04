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13:32, 4 июля 2024Мир

Семья Байдена захотела наказать его советников

NBC: семья Байдена захотела уволить его советников из-за дебатов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Члены семьи президента США Джо Байдена обвинили его советников в неудачном выступлении американского лидера на дебатах и призвали их уволить. Об этом передает NBC.

«Некоторые члены семьи президента, включая его жену и первую леди США Джилл Байден, а также их сына Хантера Байдена, призывают президента Байдена изменить кадровый состав своего штаба из-за неудачных дебатов. Они в частном порядке указали пальцем на нескольких его давних помощников», — сообщает телеканал.

Авторы материала также привели слова источников на правах анонимности о том, что родственники Байдена говорили об увольнении старшего советника Белого дома Аниты Данн и, возможно, даже ее мужа Боба Бауэра, который является личным адвокатом американского лидера.

Ранее Байден отверг слухи о своем возможном выходе из предвыборной гонки после неудачного выступления на дебатах. По словам двух человек, участвовавших в заседании представителей предвыборной кампании и Национального комитета Демократической партии по видеосвязи, Байден в частном порядке признался союзникам, что его кандидатура «висит на волоске». В то же время выходить из гонки он не собирается.

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      Дарья Устьянцева
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