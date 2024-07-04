В США заявили о желании Байдена остаться в предвыборной гонке

Politico: Байден отверг слухи о своем возможном выходе из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден отверг слухи о своем возможном выходе из предвыборной гонки после неудачного выступления на дебатах. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам двух человек, участвовавших в заседании представителей предвыборной кампании и Национального комитета Демократической партии по видеосвязи, Байден в частном порядке признался союзникам, что его кандидатура «висит на волоске». В то же время выходить из гонки он не собирается.

«Позвольте мне сказать это настолько ясно, насколько я могу. Настолько просто и прямолинейно, насколько могу. Я баллотируюсь... никто меня не вытесняет. Я не ухожу. Я в этой гонке до конца, и мы победим», — передали слова американского президента источники издания.

Вице-президент США Камала Харрис, которую демократы рассматривают как возможную замену Байдену, во время видеозвонка сидела рядом с ним. «Мы не отступим. Мы последуем примеру нашего президента. Мы будем бороться и победим», — сказала она.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки и его заменит вице-президент Камала Харрис. Он отметил, что считает Харрис лучше в качестве оппонента на выборах.