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09:32, 4 июля 2024Мир

Трамп заявил об уверенности в замене Байдена на Камалу Харрис

Трамп считает, что Байден выйдет из гонки и его заменит Камала Харрис
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки и его заменит вице-президент Камала Харрис. Видео с этими высказываниями экс-президента опубликовало издание The Daily Beast.

«Он просто вышел из гонки, вы знаете, он выходит из гонки. Я вытащил его из гонки, и это значит, что у нас есть Камала», — сказал Трамп, сидя в гольф-каре.

Затем кандидат от Республиканской партии отметил, что считает Харрис лучше в качестве оппонента на выборах. «Она такая плохая. Она такая жалкая», — добавляет он, а затем как будто говорит, что она «чертовски плохая».

Как отмечает издание, пока неизвестно, где, когда и как источник снял данный ролик.

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что демократы скрывали правду о состоянии здоровья Байдена. Представители экс-президента отметили, что американской общественности врут и Байден на самом деле слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность президента США.

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      Виктория Кондратьева
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