Штаб Трампа уличил демократов во лжи о Байдене

Штаб Трампа: демократы лгали о состоянии Байдена, они проиграют на выборах

Предвыборный штаб экс-главы США Дональда Трампа заявил, что демократы скрывали правду о состоянии действующего президента Джо Байдена, передает РИА Новости.

«Будьте уверены — демократы, СМИ и болото вступили в сговор, чтобы скрыть правду от американской общественности: Байден слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность», — говорится в заявлении.

В штабе политика напомнили, что демократы, которые сейчас призывают главу государства отказаться от участия в выборах, раньше его поддерживали. Там выразили уверенность, что Трамп одержит победу над любым демократом.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки после провала на дебатах с Трампом. Официальный представитель Карин Жан-Пьер сообщила, что политик лично опроверг сообщения о том, что он рассматривал такую возможность.