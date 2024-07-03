Байден отверг возможность отказа от участия в выборах после провальных дебатов с Трампом

Жан-Пьер: Байден не рассматривает вариант отказа от участия в выборах

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отверг возможность отказа от участия в выборах после провальных дебатов с экс-главой страны Дональдом Трампом. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости.

«Абсолютно, абсолютно нет», — подчеркнула она. Жан-Пьер добавила, что американский лидер лично опроверг сообщения о том, что он рассматривал возможность снять свою кандидатуру с выборов. «Президент сказал: "Нет, это абсолютная ложь". Это пришло напрямую от него», — уточнила представитель Белого дома.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах затмило провальное выступление нынешнего лидера США Джо Байдена. По его словам, из-за риторики нынешней администрации США мир приблизился к третьей мировой войне.