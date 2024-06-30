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00:50, 30 июня 2024Мир

Трамп высказался о неудачном выступлении Байдена на дебатах

Трамп заявил, что провальное выступление Байдена затмило его успех на дебатах
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Global Look Press

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах затмило провальное выступление нынешнего лидера США Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, из-за риторики нынешней администрации США мир приблизился к третьей мировой войне. По мнению Трампа, во время дебатов все внимание зрителей приковало неудачное выступление Байдена.

«К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился [с дебатами]», — высказался он.

Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, экс-президент также «является угрозой для всех тех принципов», в поддержку которых выступают США.

Также сообщалось, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.

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      Марина Совина
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