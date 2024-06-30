Трамп высказался о неудачном выступлении Байдена на дебатах

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах затмило провальное выступление нынешнего лидера США Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.
По словам политика, из-за риторики нынешней администрации США мир приблизился к третьей мировой войне. По мнению Трампа, во время дебатов все внимание зрителей приковало неудачное выступление Байдена.
«К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился [с дебатами]», — высказался он.
Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, экс-президент также «является угрозой для всех тех принципов», в поддержку которых выступают США.
Также сообщалось, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.