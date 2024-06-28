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21:03, 28 июня 2024Мир

Байден назвал Трампа подлинной угрозой для США

Байден: Трамп является подлинной угрозой для США и американской демократии

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа угрозой для страны и ее демократии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дональд Трамп является подлинной угрозой для этой нации. Он — угроза нашей свободе, нашей демократии», — заявил Байден.

По его словам, экс-президент также «является угрозой для всех тех принципов», в поддержку которых выступают США.

Ранее стало известно, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.

В свою очередь, представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что американский лидер не намерен выходить из предвыборной гонки из-за провальных дебатов.

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      Елизавета Мытарева
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