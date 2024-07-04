Шура взял в ипотеку квартиру за десятки миллионов рублей

Певец Шура взял в ипотеку квартиру в Москве за 70 млн рублей

Российский певец Шура взял в ипотеку квартиру в Москве за десятки миллионов рублей. Об этом стало известно изданию «МК».

Артист заплатил за новую недвижимость в столице 70 миллионов рублей. Таким образом он решил поздравить себя с 49-м днем рождения. Район, в котором расположено жилье, и другие подробности Шура предпочел не уточнять.

Ранее Шура рассказал, как в прошлом лишился квартиры в Москве из-за наркозависимости. По словам певца, однажды утром к нему домой пришли люди с соответствующими документами и заявили, что недвижимость теперь принадлежит им. Шура подписал документы, когда был не в себе.