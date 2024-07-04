Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: система ПВО уничтожила дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, ПВО уничтожила в небе над регионом дрон, запущенный Вооруженными силами Украины. МО уточнило, что беспилотник был уничтожен около 12:00 по московскому времени (совпадает с местным).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в Минобороны.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.