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13:17, 4 июля 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: система ПВО уничтожила дрон ВСУ в небе над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, ПВО уничтожила в небе над регионом дрон, запущенный Вооруженными силами Украины. МО уточнило, что беспилотник был уничтожен около 12:00 по московскому времени (совпадает с местным).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в Минобороны.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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      Марк Леонов
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