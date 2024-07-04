Сообщения о грядущем исчезновении виниловых пластинок в России не нашли подтверждения

Данные об исчезновении виниловых пластинок в РФ из-за санкций не подтвердились

Широко распространившиеся в Telegram-каналах сообщения о грядущем исчезновении виниловых пластинок в России из-за новых санкций Евросоюза не нашли подтверждения.

В постах со ссылкой на магазины виниловых пластинок говорится, что в связи с новым пакетом санкций все отправленные после 24 июня экземпляры будут уничтожаться таможней ЕС. Также сообщается, что заказы, которые дошли до России, могут быть задержаны. При этом компенсаций за уничтоженные пластинки ждать не стоит.

24 июня страны Евросоюза приняли 14-й пакет санкций против России. В нем, в частности, перечислены товары, которые запрещено отправлять в Россию из Европы. В список входят телефоны и смартфоны, мониторы, микрофоны, колонки, звукозаписывающие устройства и другие. В новой поправке от 24 июня занесено 14 слов «vinyl», каждое из которых означает какой-либо химический элемент — полимер винилохлорида, полимеры винилоацетата или другие виниловые эфиры. Запрещен и поливинилхлорид (ПВХ), из которого как раз изготавливают пластинки, однако речи о самих пластинках и виниловых записях нет. То есть запрещен ввоз винила как материала, а не в состоянии пластинок.

В России имеется и собственное предприятие по производству винила полного цикла — московский завод «Ультра Продакшн», открытие которого состоялось в 2014 году. Генеральный директор предприятия Андрей Белоногов рассказывал, что спрос на производство виниловых пластинок заметно увеличился в том числе из-за пандемии. Мощность предприятия на 2022 год составляла 50 тысяч пластинок в месяц, или 10 процентов от общего объема продаж винила в стране.

Помимо этого, в Екатеринбурге в сентябре планируется запустить производство винила Muzilla production. Инвестиции составят до 100 миллионов рублей. Кроме того, там установлена новая линия Allegro II производства гонконгской MTECH Engineering. «На линиях этой компании выпускается 20 процентов виниловых пластинок в Великобритании, есть четыре завода в Польше, один в Австралии», — пояснил бизнесмен Станислав Дербышев-Семенов. Он уточнил, что максимальная производительность составляет 70 тысяч единиц в месяц, на этот показатель планируется выйти примерно через год после открытия.

В 2023 году публиковались данные, согласно которым наблюдался рост продаж виниловых пластинок в России, несмотря на существовавшие уже тогда санкции. «Сейчас усложнилась логистика (...), тем не менее так или иначе пластинки все равно у нас появляются», — рассказал владелец магазина виниловых пластинок Vinylshop.by Дмитрий Шульга. Аналитики ресурса «Чек Индекса» между тем поделились, что спрос на виниловые пластинки в по итогам 2022 года вырос на 51 процент. За январь-февраль 2023 года аналитики зафиксировали незначительное снижение продаж пластинок (куплено на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года). Но это назвали сезонной коррекцией.

Сообщение о запрете ввоза виниловых пластинок в Россию из Европы широко распространилось лишь в Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».