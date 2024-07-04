Соседи вызвали полицейских из-за истязавших трехлетнего сына россиян

В Самаре завели дело в отношении истязавших трехлетнего сына россиян

В Самаре в отношении семейной пары возбудили уголовное дело о покушении на трехлетнего сына. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 июля соседи семьи вызвали полицию, сообщив о противоправных действиях родителей в отношении трехлетнего мальчика. Прибывшие полицейские прекратили истязания, изъяли ребенка и передали его медикам, которые с травмами пальцев руки и лица доставили мальчика в больницу, где ему оказали помощь. В настоящий момент угрозы его жизни нет.

Криминалисты осматривают квартиру, где произошло преступление, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении родителей ребенка.

1 июля сообщалось, что придумавшая систему наказаний для приемных детей россиянка получила пять лет колонии.