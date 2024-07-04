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18:30, 4 июля 2024Наука и техника

SpaceX запустит гамма-телескоп

Ракета Falcon 9 компании SpaceX запустит миссию COSI

Фото: Joe Skipper / Reuters

Ракета Falcon 9 компании SpaceX выбрана НАСА для запуска в 2027 году гамма-телескопа Compton Spectrometer and Imager (COSI). Об этом сообщает ArsTechnica.

Издание отмечает, что в настоящее время Falcon 9 является единственной доступной и сертифицированной НАСА ракетой, способной доставить полезную нагрузку массой около одной тонны на орбиту, расположенную на высоте 550 километров над земным экватором. Размещение космического аппарата на такой орбите позволит ему избежать радиации, обусловленной влиянием Бразильской магнитной аномалии.

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Задача миссии — изучение гамма-лучей, порождаемых взрывами массивных звезд в конце их жизни. Стоимость контракта НАСА со SpaceX на запуск COSI составляет 69 миллионов долларов.

В июне SpaceNews сообщило, что НАСА выделит компании SpaceX средства до 843 миллионов долларов на создание корабля United States Deorbit Vehicle (USDV), предназначенного для сведения Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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