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15:04, 4 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном ударе ФАБ-3000 по базе ВСУ под Красным Лиманом

«Военная хроника»: база ВСУ под Красным Лиманом оказалась под ударом ФАБ-3000
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

База Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом, предварительно, попала под удар российской авиабомбы ФАБ-3000. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000», — говорится в публикации.

Согласно предварительной информации, был зафиксирован прилет в район железнодорожной станции. Как отмечается, он был настолько мощный, что в некоторых соседних домах от ударной волны потрескался фундамент.

Впервые российские силы применили планирующую ФАБ-3000 20 июня. Удар авиабомбой с трехтонным зарядом был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области. Впоследствии кадры с использованием данного оружия попали в сеть.

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      Кристина Есикова
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