Названа угроза для карьеры Дженнифер Лопес

Актрису Джессику Альбу назвали угрозой для карьеры Дженнифер Лопес

Возвращении в киноиндустрию американской актрисы Джессики Альбы ставит под угрозу актерскую карьеру Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание Life & Style.

Отмечается, что актрисы соперничали на протяжении всей карьеры. По словам источника, Альба намерена «отщипнуть свой кусок пирога», принимая участие в успешных проектах Netflix. «У Джессики свои отношения с главным боссом Netflix Тедом Сарандосом, и план явно состоит в том, чтобы снять как можно больше фильмов в стиле Джей Ло даже без Джей Ло», — отметил собеседник издания.

Ранее были раскрыты новые подробности о расставании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Источник сообщил, что звездная чета разорвала отношения в марте.