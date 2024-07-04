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20:40, 4 июля 2024Культура

Названа угроза для карьеры Дженнифер Лопес

Актрису Джессику Альбу назвали угрозой для карьеры Дженнифер Лопес

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Возвращении в киноиндустрию американской актрисы Джессики Альбы ставит под угрозу актерскую карьеру Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание Life & Style.

Отмечается, что актрисы соперничали на протяжении всей карьеры. По словам источника, Альба намерена «отщипнуть свой кусок пирога», принимая участие в успешных проектах Netflix. «У Джессики свои отношения с главным боссом Netflix Тедом Сарандосом, и план явно состоит в том, чтобы снять как можно больше фильмов в стиле Джей Ло даже без Джей Ло», — отметил собеседник издания.

Ранее были раскрыты новые подробности о расставании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Источник сообщил, что звездная чета разорвала отношения в марте.

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      Варвара Кошечкина
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