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04:07, 4 июля 2024Культура

Стас Барецкий высказался о риске развода Пугачевой и Галкина

Барецкий: Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада с Галкиным

Фото: Alexander Natruskin / Reuters

Российская певица Алла Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада со своим супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). О возможном риске развода исполнительницы и юмориста рассказал шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru.

«На фоне семейного конфликта Пугачевой и Галкина может возникнуть большое количество юридических вопросов. Пугачева там инициатор этого всего, Галкин препятствует», — высказался он. Как утверждает Барецкий, в семье Пугачевой все настроены против возможного развода пары.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что хотел бы построить тюрьму для иноагентов в бывшем особняке певицы Аллы Пугачевой. По его словам, помещения в замке расположены так, что напоминают тюрьму: в доме много узких коридоров с комнатами по бокам.

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      Маргарита Пименова
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