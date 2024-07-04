Стоматолог назвал правила выбора эффективной зубной пасты

Стоматолог Минко: индекс абразивности в зубной пасте должен быть не больше 75

Индекс абразивности является главным фактором при выборе зубной пасты, рассказал стоматолог Вячеслав Минко. Правила выбора эффективной зубной пасты он назвал в беседе с NEWS.ru.

«Несмотря на то что зубные пасты продаются свободно в супермаркетах, нелишне будет проконсультироваться со стоматологом. И доверить выбор именно врачу», — сказал доктор. Он уточнил, что, к примеру, пасты с фтором могут быть вредны для некоторых людей.

Минко заявил, что при выборе зубной пасты важно обращать внимание не на состав, а на индекс абразивности (RDA), который должен быть не больше 75. Если индекс больше, паста может воздействовать на зубы агрессивно и нанести сильный ущерб эмали, заключил он.

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