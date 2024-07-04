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15:38, 4 июля 2024Экономика

Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

Reuters: автомобили Tesla первыми из зарубежных попали в список госзакупок Китая

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Автомобиль Tesla Model Y включен в список электрических и гибридных машин, которые партийные, правительственные и общественные организации Китая могут приобретать в качестве служебного автомобиля. Об этом со ссылкой на местное официальное СМИ сообщает Reuters.

Это первый случай, когда электрокар Tesla стал доступен для госзакупок, а сама компания стала единственным зарубежным производителем, допущенным к таким поставкам. В перечень также входит Volvo Cars XC40, но эта бывшая шведская компания теперь принадлежит Zhejiang Geely Holding Group. Остальные 53 модели поставляют местные производители.

Такое решение может поддержать продажи американской компании в Китае. В первом полугодии поставки с китайского завода Tesla упали на девять процентов. Причиной такой ситуации стала жесткая конкуренция с местными производителями, которые могут позволить себе более низкие цены и увеличивают долю на рынке.

Впрочем, ни правительство, ни китайские СМИ не уточнили количество автомобилей Model Y, доступных к закупкам.

Ранее Tesla запрещали въезд в отдельные правительственные и военные комплексы в Китае, но в апреле этого года ограничения сняли. Власти подтвердили, что сбор данных, которые ведет автопарк Tesla в Китае, соответствует требованиям.

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Агентство отмечает, что такое разрешение может стать следствием неожиданной поездки в Китай генерального директора Tesla Илона Маска в апреле, в рамках которой он договорился с Пекином об усилении поддержки производителя. На фоне усиливающегося геополитического противостояния с США китайские власти могли оценить стремление Маска к сотрудничеству.

При этом именно в Китае Маск намерен представить свое роботакси — прорывную разработку в деле автономного вождения, которую миллиардер считает ключом к будущему компании.

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      Платон Щукин
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