Репортер попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире и довела коллег до истерики

Репортер Today Андреа Кротерс попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире

Репортер утреннего телешоу Today на австралийском канале Channel Nine Андреа Кротерс попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире и довела коллег до истерики. Фрагмент эфира с этим эпизодом был опубликован в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ролике можно увидеть, как Кротерс с табличкой с надписью «Бесплатные объятия» подошла на улице к незнакомцу и предложила ему обняться. Прохожий согласился, и они обнялись. Сразу после этого журналистка приблизилась к мужчине и попыталась его поцеловать, однако тут же отпрянула от него.

В результате телеведущие, которые смотрели репортаж Кротерс в студии, громко рассмеялись.

Ранее сообщалось о том, как неизвестная ворвалась в прямой эфир телеканала Sky Sports и чуть не облизала репортера Мика Фицджеральда. Журналисту пришлось отойти подальше от назойливой женщины.