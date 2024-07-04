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20:15, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Репортер попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире и довела коллег до истерики

Репортер Today Андреа Кротерс попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире

Кадр: Today / YouTube

Репортер утреннего телешоу Today на австралийском канале Channel Nine Андреа Кротерс попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире и довела коллег до истерики. Фрагмент эфира с этим эпизодом был опубликован в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ролике можно увидеть, как Кротерс с табличкой с надписью «Бесплатные объятия» подошла на улице к незнакомцу и предложила ему обняться. Прохожий согласился, и они обнялись. Сразу после этого журналистка приблизилась к мужчине и попыталась его поцеловать, однако тут же отпрянула от него.

В результате телеведущие, которые смотрели репортаж Кротерс в студии, громко рассмеялись.

Ранее сообщалось о том, как неизвестная ворвалась в прямой эфир телеканала Sky Sports и чуть не облизала репортера Мика Фицджеральда. Журналисту пришлось отойти подальше от назойливой женщины.

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      Олег Давыдов
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