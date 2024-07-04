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20:03, 4 июля 2024Экономика

Центробанк рассказал о влиянии санкций против Мосбиржи на обмен заблокированных активов

Набиуллина: санкции не влияют на успех обмена заблокированных активов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Американские санкции против Мосбиржи не станут главным фактором, влияющим на успех обмена заблокированных активов. Об этом в ходе Финансового конгресса рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, ее цитирует РИА Новости.

Она напомнила, что регулятор изначально предложил схему обмена активами как добровольную возможность для российских и зарубежных участников рынка. Воспользуются ли ею иностранные игроки, зависит прежде всего от позиции их регуляторов, объяснила председатель Банка России. «Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами», — подчеркнула Набиуллина.

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Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. После этого Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

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