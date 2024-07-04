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23:07, 4 июля 2024Силовые структуры

У обвиненного во взяточничестве экс-сотрудника СК захотели отобрать элитную недвижимость

«Ъ»: ГП хочет конфисковать активы полковника центрального аппарата СК Киреева

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Генеральная прокуратура (ГП) хочет конфисковать активы экс-сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) России Александра Киреева, обвиняемого во взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иск подан в Хорошевский суд Москвы, ответчиками по нему выступают Киреев и его родители. Ему инкриминируют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на особо крупные взятки и мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, полковник юстиции Киреев служил в центральном аппарате СК 12 лет, где занимался в том числе служебными проверками коллег. Согласно налоговым декларациям, его официальный доход с 2011 по 2022 год составил более 21 миллиона рублей. При этом его супруга дохода не имела, однако, как обратила внимание прокуратура, с 2016 года Киреев начал активно скупать недвижимость, которую регистрировал на своих родителей.

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Среди приобретенных активов: квартира на Большой Набережной улице Москвы стоимостью 17,6 миллиона рублей, квартиры в элитном ЖК на Хорошевском шоссе, апартаменты на 3-й Хорошевской улице, четыре машино-места. В 2021 году часть объектов полковник Киреев продал. Родители офицера заявляли, что приобрели недвижимость на собственные сбережения, а также материально помогали сыну. Однако, по оценкам прокуроров, их расходы намного превышали совокупные доходы.

Кроме того, Киреевы-старшие в 2004 году приобрели участок с жилым домом в Солнечногорске, в В 2010-м — квартиру на улице Берзарина в Москве, а в 2012 году купили участок в Сергиевом Посаде, на котором построили дом.

Как считает Генпрокуратура, полковник Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете Российской Федерации, а коррупционному обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях». Надзор требует конфисковать оставшуюся у Киреевых недвижимость и взыскать с них 26 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости проданных объектов.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал на два месяца командира бригады ВДВ гвардии полковника Артема Городилова, подозреваемого в мошенничестве.

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      Марина Совина
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