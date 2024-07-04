Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:46, 4 июля 2024Культура

У оставившего матери невыплаченный кредит Смольянинова нашли многотысячные долги

РИА Новости: Смольянинов оставил в России долги на 164 тысячи рублей по кредитам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) оставил более 160 тысяч рублей долгов по кредитам и невыплаченным штрафам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

Уточняется, что артист задолжал почти 164 тысячи рублей, из которых порядка 100 тысяч — долг по кредиту. Смольянинов также не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию армии России в октябре 2022 года. У актера имеются 14 штрафов ГИБДД, общая сумма к выплате которых составляет почти 18 тысяч. За артистом также числятся штрафы за парковку на 13 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Смольянинов оставил матери невыплаченный кредит. Отмечается, что артист перестал выплачивать долг в размере 95 тысяч рублей сразу после отъезда из России.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала комбрига гвардейцев-десантников. Полковника ВДВ Городилова заподозрили в особо крупном мошенничестве

      Украинские беспилотники атаковали российский регион

      У оставившего матери невыплаченный кредит Смольянинова нашли многотысячные долги

      В США рассказали о превращении дрона Reaper в «черную дыру»

      Рита Ора появилась на публике с обнаженной грудью

      В трех украинских областях произошли взрывы

      В Киеве произошли взрывы

      Стас Барецкий высказался о риске развода Пугачевой и Галкина

      Россиянам раскрыли неожиданный способ снизить уровень сахара в крови

      Губернаторы-демократы пообещали Байдену поддержку на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше