У оставившего матери невыплаченный кредит Смольянинова нашли многотысячные долги

РИА Новости: Смольянинов оставил в России долги на 164 тысячи рублей по кредитам

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) оставил более 160 тысяч рублей долгов по кредитам и невыплаченным штрафам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

Уточняется, что артист задолжал почти 164 тысячи рублей, из которых порядка 100 тысяч — долг по кредиту. Смольянинов также не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию армии России в октябре 2022 года. У актера имеются 14 штрафов ГИБДД, общая сумма к выплате которых составляет почти 18 тысяч. За артистом также числятся штрафы за парковку на 13 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Смольянинов оставил матери невыплаченный кредит. Отмечается, что артист перестал выплачивать долг в размере 95 тысяч рублей сразу после отъезда из России.