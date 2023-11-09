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10:55, 9 ноября 2023Культура

Артур Смольянинов оставил матери невыплаченный кредит

Артур Смольянинов оставил матери невыплаченный кредит в размере 95 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) оставил матери невыплаченный кредит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист перестал выплачивать долг в размере 95 тысяч рублей сразу после отъезда из страны, потому к его родительнице теперь могут прийти приставы. Отмечается, что сотрудники банка звонили и писали, после чего организация обратилась в суд, где был выписан приказ об изъятии имущества актера в Москве.

Если этого не будет хватать для погашения долга, а также процентов и пеней, приставы обратятся к родственникам артиста, которые значатся в договоре поручителями.

Ранее звезда фильма «9 рота» рассказал, что играет со своей группой в переходах в Латвии.

В конце октября россияне раскритиковали Смольянинова, который заявил о желании вернуться в Россию после переезда за границу и негативных высказываний в адрес своей страны.

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      Анастасия Астахова
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