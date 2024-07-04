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14:18, 4 июля 2024Интернет и СМИ

У популярной российской блогерши обнаружили рак

Российская тиктокерша Алина Милди сообщила, что у нее диагностировали рак матки

Кадр: Telegram-канал «Милди»

Российская тиктокерша Алина Милди (настоящее имя — Алина Терещенко) сообщила, что у нее обнаружили рак. Об этом популярная блогерша рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Милди опубликовала ролик, в котором едет в машине и плачет. «Ехать домой из больницы с осознанием, что у тебя рак», — написала девушка.

Позднее в своем Telegram-канале блогерша уточнила, что у нее рак тела матки первой стадии. По ее словам, диагноз подтвердили две лаборатории. Милди также сообщила, что ей предстоит либо лечение в течение пяти лет, либо операция, после которой она не сможет иметь детей. «15 числа будет ясно, по какой вариации мы пойдем», — добавила тиктокерша.

Ранее австралийская телеведущая Натали Барр, у которой диагностировали рак кожи, рассказала о борьбе с болезнью. Телезвезда заявила, что у нее обнаружили онкологию на ранней стадии и недавно удалили злокачественную опухоль.

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      Маргарита Щигарева
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