Марочко заявил, что украинские командиры скрывают реальные причины потерь ВСУ

Украинские командиры умышленно скрывают от вышестоящего руководства небоевые потери среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Так, по его данным, в харьковском морге при проведении судебно-медицинской экспертизы тела украинского военного было установлено, что несмотря на передозировку наркотическими веществами, минно-взрывные травмы были получены им позднее. При этом МВТ указывались как причина потери солдата ВСУ, уточнил Марочко.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ скрывают потерю территорий, что влияет на дальнейшие поражения украинских военных. Ресурс DeepState уличил в подобном поведении командира теробороны в районе населенного пункта Новоалександровка на покровском направлении.