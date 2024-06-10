На Украине командиров ВСУ уличили в сокрытии потерь территорий

Украинский военкор Мирошников: командиры ВСУ скрывают потерю территорий

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают потерю территорий, что влияет на дальнейшие поражения украинских военных. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на украинских военных обозревателей.

Издание приводит сообщение украинского военкор Богдана Мирошникова, рассказавшего о сокрытии потерь позиций ВСУ в районе населенного пункта Владимировка на угледарском направлении. Также украинский ресурс DeepState уличил в аналогичном поведении командира теробороны в районе населенного пункта Новоалександровка на покровском направлении.

«В сильные подразделения ставить слабых командиров является максимально глубокой ошибкой», — подчеркнул Мирошников. Он понадеялся на отстранение командиров и начало расследования обстоятельств.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о росте потерь ВСУ на рубежах ЛНР.

