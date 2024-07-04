В Британии рассказали о самой ужасной новости для украинцев за последние 36 часов

Британский аналитик Меркурис: падение «Канала» Часова Яра стало ужасом для ВСУ

Падение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в микрорайоне «Канал» Часова Яра стало ужасающей новостью для украинцев. С таким заявлением на авторском YouTube-канале выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев», — сказал эксперт, добавив, что это поражение стоит в одном ряду с потерей украинской армией Авдеевки.

Ранее Меркурис заявил, что в обороне ВСУ образовалась постоянно увеличивающаяся брешь. По его словам, украинские военные отчаянно пытаются сдержать наступление военных России, но у них ничего не получается.