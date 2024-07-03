На Западе заявили о постоянно увеличивающейся бреши в обороне ВСУ

Аналитик Меркурис: в обороне ВСУ образовалась постоянно увеличивающаяся брешь

В обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) образовалась постоянно увеличивающаяся брешь. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«После падения Авдеевки русские пробили огромную брешь в украинской обороне. Мы видим, что эта брешь все время увеличивается», — сказал он.

По его словам, украинские военные отчаянно пытаются сдержать наступление военных России в зоне бреши, но у них ничего не получается.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что население Украины не слышат в его собственной стране. Он отметил, что власти отлавливают украинцев на улицах и отправляют их на передовую против воли.