В обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) образовалась постоянно увеличивающаяся брешь. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«После падения Авдеевки русские пробили огромную брешь в украинской обороне. Мы видим, что эта брешь все время увеличивается», — сказал он.
По его словам, украинские военные отчаянно пытаются сдержать наступление военных России в зоне бреши, но у них ничего не получается.
Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что население Украины не слышат в его собственной стране. Он отметил, что власти отлавливают украинцев на улицах и отправляют их на передовую против воли.