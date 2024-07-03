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13:41, 3 июля 2024Мир

В США высказались о попытках украинцев бежать из страны

Сакс: украинцы пытаются бежать в другие страны, но их отправляют на передовую

Фото: Alina Smutko / Reuters

Население Украины не слышат в его собственной стране, власти которой массово отправляют людей на передовую. Об этом рассказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Мы знаем, что люди пытаются бежать с Украины, они переплывают реки, чтобы попасть в другие страны Восточной Европы», — заявил он.

При этом, утверждает Сакс, власти отлавливают украинцев на улицах и отправляют их на передовую против воли.

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что в Киеве сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) начали насильственную мобилизацию мужчин на улицах города. В сети появилось видео, на котором несколько граждан в военной форме и сотрудники правоохранительных органов силой задерживают мужчину в районе «Караваевых дач».

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      Виктория Кондратьева
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