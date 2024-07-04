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14:00, 4 июля 2024Экономика

В Германии решили переименовать город в честь Тейлор Свифт

Немецкий город Гельзенкирхен переименовали в Свифткирхен в честь Тейлор Свифт
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Немецкий город Гельзенкирхен временно переименуют в Свифткирхен в честь американской певицы Тейлор Свифт, сообщает Der Spiegel.

Город сменит название на время проведения концертов певицы, с 17 по 19 июля. В эти дни знак с новым названием появится в центре города и других многолюдных местах. Идея принадлежит школьнице Алешани Вестхофф, которая направила инициативу мэру города Карин Вельге, поддержавшей предложение. Кроме того, в городе начнет курсировать трамвай «Тейлор Свифт». Сообщается также, что в честь исполнительницы будет установлена звезда на местной Аллее Славы.

Ранее участники европейского движения Just Stop Oil облили самолет певицы Тейлор Свифт краской в рамках очередной акции протеста. Акцию активисты посвятили тому, что большинство населения планеты не может позволить себе летать на самолетах.

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      Мария Черкасова
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