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00:50, 4 июля 2024Россия

В Госдуме оценили план Гордона по конфликту на Украине

Депутат ГД Шеремет: план Гордона по Украине — это плод больного воображения

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

План украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по урегулированию конфликта на Украине — плод больного воображения, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

«Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу, что чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят», — утверждает политик.

В июне президент России Владимир Путин выступил с мирным предложением по Украине. Он назвал два условия прекращения российской стороной огня в зоне проведения специальной военной операции. Одним из них является вывод украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, власти Украины должны будут официально уведомить об отказе присоединения республики к НАТО.

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      Марина Совина
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