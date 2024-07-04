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21:11, 4 июля 2024Экономика

В Госдуме поддержали автоматическое освобождение от НДС

Комитет ГД поддержал поправки по автоматическому освобождению от уплаты НДС

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал документ, предполагающий автоматическое освобождению от уплаты НДС для лиц на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минфина РФ Алексея Сазанова.

Речь идет о лицах, чей доход не превышает 60 миллионов рублей в год. Первоначальная редакция вносящего изменения в Налоговый кодекс законопроекта предполагала увеличение порога по доходам для применения УСН до 450 миллионов рублей, при этом при превышении порога в 60 миллионов налогоплательщик должен будет платить НДС. Поправки освобождают от данного налога организации и ИП, которые заработали меньше, при этом не нужно будет направлять в налоговый орган соответствующее уведомление.

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«То есть не надо никаких заявлений будет подавать, это будет сделано автоматически», — пояснил Сазанов. Глава думского комитета Андрей Макаров напомнил, что это предложение поступило от малого бизнеса. Теперь те компании и ИП, если их выручка не превысила 60 миллионов и они не уплачивают НДС, не должны будут вести учет и предоставлять отчетность по этому налогу.

Поправки в законопроект о совершенствовании налоговой системы РФ были внесены в Госдуму Минфином 3 июля. Так, они содержат уточнения в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) будут облагаться по ставкам, аналогичным операциям с ценными бумагами: 13 процентов для дохода до 2,4 миллиона рублей и 15 процентов — с превышения над этим порогом.

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