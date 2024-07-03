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09:31, 3 июля 2024Экономика

В налог на доходы россиян внесли поправки

Минфин: в Госдуму внесли поправки в проект совершенствования налоговой системы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Госдуму внесли поправки в законопроект совершенствования налоговой системы. Об этом со ссылкой на Минфин России сообщает РБК.

Поправки внесли перед рассмотрением пакета комитетом Думы по бюджету и налогам, назначенным на 4 июля, и вторым чтением законопроекта, которое состоится 9 июля. Как отметили в Минфине, они содержат уточнения в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) будут облагаться по ставкам, аналогичным операциям с ценными бумагами: 13 процентов для дохода до 2,4 миллиона рублей и 15 процентов — с превышения над этим порогом. Кроме того, предложенные изменения увеличат налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО с 6 до 18 тысяч рублей.

Также Минфин внес на обсуждение новые нормы для IT-отрасли — налог на прибыль для компаний увеличится с нуля до пяти процентов, однако его можно будет снизить благодаря учету расходов на отечественный софт с повышающим коэффициентом 2. Компании и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), освободят от уплаты НДС, если их выручка будет ниже 60 миллионов рублей.

Кроме того, поправки преобразуют курортный сбор в «туристический налог» и разрешат муниципалитетам самостоятельно вводить его на своей территории и устанавливать его ставку в пределах процента в 2025-м и не более четырех — в 2028 году. Налог будет уплачиваться в муниципальный бюджет по месту нахождения гостиниц.

В рамках предложенных изменений максимальный размер фиксированного налогового платежа с владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) ограничат суммой в 25 миллионов рублей. Также ведомство уточнит ряд госпошлин и скорректирует параметры налога на добычу полезных ископаемых и производства удобрений.

Госдума приняла законопроект о введении прогрессивной шкалы налогов 20 июня. Ставка НДФЛ для граждан, чей доход составляет от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год, поднимется до 15 процентов, от 5 миллионов до 20 миллионов — до 18 процентов, от 20 миллионов до 50 миллионов — до 20 процентов, а выше 50 миллионов — до 22 процента.

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