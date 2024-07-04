В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль людям с ампутированными руками

«Новые люди» предложили разрешить водить авто инвалидам с ампутированными руками

В России нужно разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками, если они могут сдать экзамены в автошколе. С такой инициативой выступила партия «Новые люди», сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева. Ее слова приводит РИА Новости.

«С СВО возвращаются ребята, которым после ранений приходится перестраивать свою жизнь. Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе», — сказала парламентарий.

Она указала на расширение возможностей человека в случае его управления автомобилем. С вопросом о том, имеют ли право граждане с ампутацией обеих рук получить водительские права после сдачи экзамена в автошколе, депутаты также обратились в Минтруд.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит военным и добровольцам пользоваться водительскими правами, даже если они ранее были лишены удостоверения. Речь идет про тех, кто мобилизован, заключил контракт с Минобороны или участвуют в СВО в составе добровольческих формирований. На время мобилизации, военного положения или в военное время они смогут пользоваться правами, даже если суд их отобрал за грубое нарушение ПДД